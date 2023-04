Un documentario su Totò Cuffaro: "I proventi andranno in Africa"

"1768 giorni" è il titolo del documentario su Totò Cuffaro che verrà presentato e proiettato il prossimo 4 maggio, alle ore 18, presso il cinema multisala Politeama di Palermo. La pellicola del regista Marco Gallo, che ha seguito l’ex presidente della Regione dalla sua uscita dal carcere fino ad oggi, accompagnando e filmando i suoi giorni in Burundi, il periodo della pandemia, il ritorno in politica, racconta parte della sua vita, prima e dopo l’esperienza del carcere. Un documentario dove emerge il lato umano del politico, passato dal potere al carcere fino alla riabilitazione. Sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla prima del documentario soltanto online all’indirizzo www.aiutiamoilburundi.org/prenota-ora/. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’associazione Aiutiamoilburundi onlus e contribuirà a far vivere e studiare i tanti bambini orfani del Burundi. Il documentario "1768 giorni" è stato realizzato in 8 anni e prodotto dalla South Movie Comunicazione.

