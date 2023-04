Palermo, confermato lo sconto sulla Tari ma sarà di pochi euro

Il risparmio c’è ed equivale simbolicamente al costo di una pizza margherita familiare. Dai 5 ai 10 euro l’anno in meno per la tassa sui rifiuti da pagare per il 2023, così come stabilisce la delibera trasmessa al consiglio comunale che adesso dovrà approvare le nuove tariffe per le utenze domestiche e non (attività commerciali, musei, librerie, imprese, farmacie). Due le date per il pagamento: una prima tranche il 2 dicembre e la seconda entro il 1 giugno. Insomma, chiamala che viene a bussare alla porta. La buona notizia è lo sconto in realtà già programmato nei piani finanziari «grezzi» disposti dai gestori del servizio rifiuti e certificati dalla Srr, che sono validi per il quadriennio 2022- 25. Per l’anno in corso, il costo complessivo per la copertura del servizio ammonta a poco più di 123 milioni di euro, contro i 130 che erano stati necessari nel 2022.

