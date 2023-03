Elezioni comunali a Trabia: la docente Marianna Piazza è la prima candidata sindaco

Arriva la prima candidata a sindaco di Trabia. Marianna Piazza, 46 anni, docente e già con alle spalle esperienze di incarico da vicesindaco e assessore, ha sciolto le riserve e ha annunciato sui social la propria candidatura alle prossime elezioni del 28 maggio: «Dopo una attenta analisi politica in vista delle prossime amministrative e a seguito di numerose richieste pervenutemi da cittadini liberi che auspicherebbero la mia scesa in campo in prima persona - scrive Piazza -, informo che sono disponibile a candidarmi a sindaca dl nostro amato paese».

La docente, dunque, fa il primo vero passo rispetto ai candidati ancora ufficiosi Domenico Sunseri e Francesco Bondì, che potrebbero ufficializzare la loro candidatura nei prossimi giorni. Piazza, attualmente, ricopre la carica di collaboratrice parlamentare del vicepresidente della commissione antimafia Ismaele La Vardera: «Se i cittadini lo vorranno - prosegue la docente - metterò a disposizione la mia passione, l’impegno e la mia determinazione verso la nostra comunità, che da troppo tempo attende il giusto riscatto».

L’ultimo passaggio si riferisce proprio alle condizioni in cui verte allo stato attuale il Comune di Trabia: nello scorso mese di maggio, infatti, l’allora sindaco in carica, Leonardo Ortolano, si era dimesso, comunicando attraverso i social di aver preso questa decisione dopo aver scoperto di essere stato iscritto al registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Termini Imerese. Dimissioni che hanno dato vita ad un vero e proprio effetto domino. Dopo il primo cittadino, infatti, a rassegnare le dimissioni sono stati anche il presidente del consiglio comunale, Salvatore Vallelunga, e altri 8 consiglieri comunali, portando a 9 su 16 il numero di dimissionari. Nel mese di giugno l’arrivo del commissario straordinario Salvatore Rocca, dirigente regionale in quiescenza che ha sostituito gli organi decaduti fino ala prima utile tornata elettorale.

