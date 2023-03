Palermo, è morta Anna Maria Schmidt: fu esponente radicale e lottò per i diritti civili

Scompare Anna Maria Schmidt esponente radicale e protagonista delle lotte per i diritti civili a Palermo. Era nata 85 anni fa a Tripoli in una famiglia rientrata in Sicilia nel 1963.

Anna Maria Schmidt è stata docente di Storia dell’arte medievale alla facoltà di Architettura di Palermo e autrice di numerosi saggi e pubblicazioni d’arte e di architettura. Nel suo paese di adozione, Sambuca di Sicilia, aveva a lungo collaborato con il periodico locale La Voce di Sambuca, che viene pubblicato da oltre 60 anni.

Ad annunciare la scomparsa di Anna Maria Schmidt è stato Pietro Lupo con un post su Facebook. «Con immenso dispiacere e dolore - scrive - annuncio la scomparsa avvenuta oggi, primo marzo 2023 della professoressa Anna Maria Schmidt. È stata segretaria dell'Associazione radicale di Palermo e militante radicale con le battaglie per i diritti civili fin dal 1976.m È stata docente di Storia dell'arte medievale alla Facoltà di Architettura di Palermo e autrice di numerosi saggi e pubblicazioni d'arte e di architettura. A Sambuca di Sicilia, suo paese di adozione, è stata animatrice per tanti anni del periodico “La Voce di Sambuca”. Era nata a Tripoli. È stata una persona dal pensiero libero, radicale, autenticamente liberale. La mia gratitudine per la sua generosià e per l'immeritata fiducia professionale che mi ha dimostrato in cinquant'anni di frequentazione rimane ben custodita. Condoglianze alla sua famiglia, Pietro».

Lupo pubblica anche una foto della professoressa che riproponiamo qui.

