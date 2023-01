Palermo, Dario Greco sarà il nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati: ecco tutti gli eletti

Dario Greco sarà il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo. Al termine delle votazioni che si sono svolte tra ieri e oggi (11 e 12 gennaio) nell’Aula magna della Corte d’Appello, Greco - a capo della lista Uniti per l’avvocatura e segretario uscente - ha ottenuto 1.573 preferenze e guiderà pertanto il rinnovato Consiglio che resterà in carica fino al 2026. Hanno espresso le proprie preferenze 2.808 avvocati sui circa 5 mila chiamati al voto.

Dario Greco ha 51 anni ed è stato presidente dell’Aiga, associazione giovani avvocati. È lui il primo degli eletti dopo il voto per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo: le sue 1.573 preferenze e l’elezione praticamente in blocco dei consiglieri della sua squadra, che rappresentano la maggioranza, fanno di lui l’unico candidato al ruolo di presidente. L’elezione è fissata, con la prima riunione del Consiglio, martedì 17 gennaio.

Non è stato eletto in Consiglio il candidato presidente della lista opposta a quella di Dario Greco, Giovanni Lima. Alle spalle del presidente in pectore uno dei consiglieri di maggioranza, Massimo Motisi, che ha avuto 1.303 voti, poi Giuseppe Siino con 1.231, Antonio Rizzuto con 1.121, Valentina Li Mandri (1.031), Alfredo Geraci (1.011), Valeria Minà (1.002), Teresa Re (967), Fiorella Campagna (945), Maria Saia, detta Gabriella (873), Michele Calantropo (847), Danielle Solli (815), Luciano Termini (808), Ivana Mazzola (807), Marta Barresi (803), Claudia Profera (761), Luca Librizzi (755), Giuseppe Varisco (684), Maria Carla Grimaldi (628), Giovanni Battista Scalia (628), Mario Bellavista (590), Eleonora Zampardi (577), Vincenzo Sparti (555), Fabrizio Dioguardi (553), Lucia Di Salvo con 521. Saranno loro a comporre il Consiglio dell’Ordine che si riunirà martedì prossimo per eleggere il presidente. Hanno votato 2.808 avvocati e sono state espresse 27.330 preferenze, 9 le schede bianche.

