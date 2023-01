L'ascesa di Mauro Pantò: da farmacista ad imprenditore. Ecco chi è il neo presidente della Sas

Mauro Pantò è il nuovo presidente della Sas, la società che si occupa di fornire servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti. Candidato della Dc alle scorse regionali nel collegio di Palermo, è arrivato secondo in lista, ottenendo 3.545 e piazzandosi dietro soltanto a Nuccia Albano, eletta deputato e nominata poi assessore nella giunta Schifani.

Ma l’ascesa di Mauro Pantò comincia da lontano. Farmacista, nato il 10 gennaio del 1975 a Palermo, decide di diventare imprenditore per poi tuffarsi nel mondo della politica. Chi lo conosce da vicino parla di una persona ecclettica e sempre in fermento.

Pantò due anni fa decide che è arrivato il momento di affrontare la sfida politica e crea attorno a se una squadra di gente giovane, si avvicina alla Dc dell’ex governatore Totò Cuffaro e propone nella lista per il rinnovo del Consiglio comunale di Palermo, Domenico Bonanno e Viviana Raja. I due vengono eletti e Pantò capisce che è il momento di gettarsi nella mischia e candidarsi alle regionali. Durante la campagna elettorale riempie i luoghi in cui tiene i comizi e il 12 settembre del 2022 circa 1.500 persone assistono ad un suo evento presso il Politeama Multisala di Palermo, al quale partecipa anche Roberto Scarpinato, attuale assessore al Turismo, candidato alle scorse Regionali con Fratelli d’Italia e, anche lui, risultato primo dei non eletti nella sua lista. La sua presenza, manco a dirlo, non passa inosservata e il video fa il giro delle chat.

Pantò, però, non riesce a diventare deputato regionale ma, come dice gente vicina a lui, è un ecclettico e così, poco dopo, si lancia in un’altra avventura. Da imprenditore, rileva un locale in via Torrearsa e apre un ristorante. Una nuova sfida che già nelle prime settimane di apertura di attività gli dà ragione. Nelle ultime settimane, Cuffaro lo propone, al governatore Renato Schifani, al vertice della Sas, ente che nella spartizione della Partecipate tocca alla Dc, lui non si tira indietro ed accetta l'incarico conferitogli dal governo regionale. Da farmacista ad imprenditore a presidente della Sas, per Mauro Pantò è appena iniziata un’altra avventura.

"La scelta di questa società è stata ponderata vedendo lo statuto - dice Pantò - Ha potenzialità incredibili, la Sas. Un vero incubatore di impresa, può prendere denaro pubblico che può aiutare chi fa l'imprenditore, può aiutare le start up per i giovani. Non è uno stipendificio, ma ci sono delle vie di sviluppo notevolissime. Magari è meno titolata di altre ma ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro".

