Reset di Palermo, i sindacati: orario di lavoro a 40 ore per i dipendenti

Il ritorno di tutto il personale della Reset, la partecipata del Comune di Palermo, a 40 ore attraverso la riqualificazione dei lavoratori per svolgere nuovi servizi di qualità. È l’obiettivo che sindacati e amministrazione comunale hanno concordato nell’incontro di ieri per avviare un percorso di rilancio dell’azienda.

Filcams-Cgil, Uiltucs, Uil Trasporti, Cisal-Fiadel, Ursas-Cisas e Asia-Snalv, nell’incontro col sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Andrea Mineo, hanno apprezzato il fatto “che l’amministrazione abbia mantenuto gli impegni rispetto al contratto di servizio pluriennale».

I sindacati hanno chiesto di affrontare il tema del turn over e di inserire figure più giovani in pianta organica, per sostituire i lavoratori che man mano hanno lasciato e lasceranno l’azienda

