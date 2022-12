Palermo, commissioni al lavoro sul nuovo regolamento per la tassa di soggiorno

Un nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno che sia frutto della più ampia condivisione tra il Comune di Palermo e le associazioni di categoria, come gli albergatori, ristoratori, tassisti, ecc.

E’ stato questo il fulcro della riunione che si è svolta stamane a Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, tra i componenti di quattro Commissioni consiliari – la Prima (bilancio) rappresentata da Ugo Forello, la Quinta (cultura) presieduta da Salvo Alotta, la Sesta (attività produttive) presieduta da Ottavio Zacco, e la Settima (regolamenti comunali) capitana da Pasquale Terrani – alla presenza del vicesindaco Carolina Varchi e dell’assessore al Turismo Sabrina Figuccia.

“Finalmente – afferma Figuccia – siamo in dirittura d’arrivo affinchè il Consiglio comunale possa approvare al più presto uno strumento normativo che, da un lato, sia frutto della massima condivisione tra tutte le parti sociali in questione e, dall’altro, renda la tassa di soggiorno una risorsa da reinvestire in servizi per la collettività palermitana, finalizzata al rilancio del turismo nella nostra città, sicuramente volano di sviluppo per la nostra economia”.

