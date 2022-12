Monreale, medaglia del Comune al comandante Marulli per i 40 anni di servizio

L’amministrazione comunale consegna un riconoscimento al comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli per i suoi 40 anni di servizio al Comune di Monreale. Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde , stamane in Sala Rossa hanno consegnato una medaglia raffigurante il logo del Comune a Marulli per l’attività svolta con professionalità e grande capacità di sinergia istituzionale volta alla risoluzione delle situazioni che lo hanno visto impegnato nel suo ruolo di Comandante e anche per la sua attività di Responsabile dei Servizi Informativi dell’Ente.

“Il Comandante – ha dichiarato l’assessore Di Verde - ha dato un contributo importante soprattutto nel periodo difficile della pandemia dando assistenza ai cittadini e coordinando tutte le emergenze"

