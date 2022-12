La figlia di Cuffaro proclamata magistrato, ma lui non va in aula: «Felice, lei sconfigge la mia sconfitta»

Ida Cuffaro, figlia di Totò, ex presidente della Regione e attuale commissario regionale della Dc, è diventata magistrato e ieri è avvenuta a Roma la proclamazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Totò Cuffaro che ieri, presente al convegno organizzato dall’Associazione mediterranea piccole imprese (Ampi), al casale San Lorenzo, a Palermo, durante il proprio intervento ha sottolineato che la giornata era per lui molto importante visto che la figlia entrava ufficialmente a far parte della magistratura.

Un Cuffaro commosso, che in questi mesi ha preferito mantenere quanto più possibile il silenzio sulla carriera della figlia, ha sottolineato durante l'evento che per lui non «è un peso trovarmi qui tra voi mentre mia figlia è a Roma. Maria Grazia Riscifuli (organizzatrice e appartenente all’Ampi, ndr) ha fatto tanto ed è giusto essere qui».

«Sono felice per mia figlia – ha poi aggiunto – lei sconfigge la mia sconfitta». Un momento di orgoglio per un papà che ha visto la figlia coronare il proprio sogno con coraggio e tenacia.

