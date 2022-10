Regione Siciliana, solo 9 risposte: un flop il bando per richiamare in servizio i pensionati per il Pnrr

I pensionati snobbano la Regione. Il piano per richiamare in servizio i «riservisti» e affidare loro ruoli per spingere la macchina burocratica legata all’investimento dei fondi del Pnrr è praticamente fallito. Al bando dell’assessorato ai Beni Culturali hanno risposto solo in 9. E nel frattempo Renato Schifani ha convocato a Palazzo d’Orleans tutti i dirigenti coinvolti nella spesa dei fondi extra regionali per passare ai raggi X i progetti e accelerarne l’iter.

Lo scrive Giacinto Pipitone in un servizio sul Giornale di Sicilia in edicola

