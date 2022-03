Palermo, Albanese: «La stangata Irpef è un duro colpo inferto a cittadini e imprese»

«La stangata Irpef imposta dall’amministrazione comunale di Palermo a cittadini e imprese è l’ultima cosa che ci voleva in questa complessa fase che stiamo vivendo». Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna.

«Così come i cittadini, nessuna azienda palermitana può dirsi preparata per affrontare questo ulteriore salasso che non sarà risolutivo per risollevare le sempre più asfittiche casse comunali - aggiunge Albanese -. Non trovo corretto e non credo che sia giusto addossare le responsabilità della politica e dell’amministrazione comunale ai cittadini e alle aziende costrette a lanciare un ulteriore grido d’allarme, perché il raddoppio dell’Irpef comunale rappresenta un nuovo colpo che viene inferto alle nostre imprese», conclude.

