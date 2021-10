Dal M5S aiuti agli atleti disabili: consegnate a Palermo 60 borse di studio

Sessanta borse di studio da 500 euro ad altrettanti atleti disabili siciliani. Questa l'iniziativa dei deputati del M5S Sicilia che hanno consegnato all'Ars le borse di studio agli atleti paralimpici scelti su indicazione del Panathlon Area 9, in occasione della terza edizione della manifestazione “Eroi nella vita, campioni nello sport”.

La consegna è avvenuta al Cus di via Altofonte 80 a Palermo. Grazie agli assegni ricevuti, gli sportivi, provenienti da tutte le province dell'isola, potranno finanziare le trasferte e le spese per la propria attività sportiva per un anno. Alla cerimonia erano presenti la capogruppo 5 stelle al Comune di Palermo Viviana Lo Monaco, il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Giancarlo Cancelleri, il governatore Panathlon Sicilia Area 9 Roberto Pregadio, la referente regionale commissione sport paralimpico Roberta Cascio, l'assessore allo sport del Comune di Palermo Paolo Petralia e il presidente del Cus Palermo Giovanni Randisi.

Tra i premiati la palermitana Marcella Li Brizzi, 7 volte campionessa italiana di scherma, la messinese Carolina Costa, medaglia di bronzo di judo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, la trapanese Maria Andrea Virgilio, medaglia di bronzo di tiro con l’arco agli ultimi Giochi giapponesi. “Eroi nella vita, campioni nello sport”, è un'iniziativa finanziata grazie al taglio degli stipendi dei deputati 5 stelle a palazzo dei Normanni, che da quando sono entrati all'Ars hanno restituito alla collettività oltre 6 milioni di euro che hanno permesso di realizzare decine di progetti di utilità pubblica.

“Un sorriso in più – afferma la deputata Stefania Campo, presidente dell’Associazione Movimento 5 Stelle Sicilia che ha finanziato il progetto – è il giusto riconoscimento a questi giovani non solo per i risultati raggiunti in campo sportivo ma anche per l’esempio che trasmettono a chi non trova la giusta motivazione per reagire alle tante difficoltà che si possono presentare nella vita di ognuno di noi. Da quando siamo all'Ars, grazie al taglio dei nostri stipendi, abbiamo restituito ai siciliani oltre sei milioni di euro. Se questa nostra pratica fosse condivisa anche da altri politici, da sempre molto abili a parlare ma poco concreti nei fatti, sicuramente oggi si potrebbe fare di più e andare incontro ad un mondo migliore”.

“Lo sport – afferma il deputato Giampiero Trizzino, che ha tenuto i contatti tra Panathlon e gruppo parlamentare - non ha limiti. E non li pone, a nessuno. Lo sport è di tutti e per tutti. È qualcosa che va oltre la semplice attività fisica e questa mattina lo hanno dimostrato i nostri atleti premiati. Per noi è un grandissimo privilegio poter dare una mano a questi giovani che, come dice il titolo della manifestazione, sono campioni nello sport ma, soprattutto eroi nella vita di tutti i giorni”.

© Riproduzione riservata