Amministrative a San Cipirello: solo un sindaco in corsa, escluso l’altro candidato. Ecco la lista

Solo un candidato alla carica di sindaco di San Cipirello. Nel Comune del Palermitano, resta in corsa solo Romina Lupo che si presenta con la lista “Obiettivo Bene Comune per San Cipirello”. Ad essere stata esclusa la lista collegata al candidato sindaco Claudio Russo: alcuni dei consiglieri in lista non avrebbero fatto in tempo ad autenticare le firme al Comune per confermare la loro candidatura. Per ritenere valida l’elezione dovranno recarsi alle urne il 50 per cento più uno degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali. Per essere eletta la Lupo dovrà ottenere la metà più uno dei voti validi tra chi è andato al voto .

La lista elettorale del Comune di San Cipirello

Obiettivo Bene Comune per San Cipirello: Maria Serena Calamonaci, Maria Paola Caldarella, Marcella Chirchio, Fausto Cimino, Aurora Cucchiara, Calogero Danilo Cucinella, Fabio Di Salvo, Natale Ganci, Maria Concetta Labbruzzo, Francesca Purpura, Giovanni Randazzo, Maria Teresa Randazzo.

© Riproduzione riservata