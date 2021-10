Esclusa l'unica lista, niente urne a Mezzojuso

Saltano le elezioni a Mezzojuso, comune sciolto per infiltrazione mafiose. Si sarebbe dovuto andare alle urne il 24 ottobre, ma la Commissione elettorale provinciale ha escluso l’unica lista che si era presentata per la mancanza del numero dei candidati necessari per partecipare alle elezioni.

La lista avrebbe dovuto contenere nove nomi, invece era composta da sette candidati. Fino a dicembre potrebbero restare in carica i commissari prefettizi, dopo dovrebbe arrivare un commissario nominato dalla Regione.

© Riproduzione riservata