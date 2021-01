Lutto per Giorgio Trizzino: "Addio sorella, amica, compagna di una vita"

Grave lutto per Giorgio Trizzino, parlamentare M5s alla Camera dei Deputati. Attraverso uno struggente post su Facebook, l'esponente Cinquestelle, questa mattina ha annunciato la morte di che per lui è stata "Sorella, amica, compagna di una vita trascorsa insieme".

"Luciana alla fine l’hai vinta tu la scommessa! Te ne sei andata prima di me lasciandomi con l’amarezza profonda per non poterci più prendere in giro o sorridere per nulla. Sorella, amica, compagna di una vita trascorsa insieme che non ci aveva fatto mettere in conto che fossi proprio tu, la più giovane di noi quattro, a lasciare questa strana esistenza. L’ultima parola che mi hai rivolto questa notte è stata ‘’ok adesso vai a casa tua’’ perché non hai mai chiesto nulla e non hai voluto essere di peso agli altri. Mi hai solo domandato di aiutarti a non soffrire ed ho cercato di farlo per come ho potuto. Hai sempre dato e non hai mai voluto prendere nulla dalla vita se non le profonde amarezze ed in parte le gioie. Adesso rimane il vuoto che disorienta, il silenzio che si aggiunge al dolore. Strana la parola ‘’dolore’’ che si comprende solo quando se ne fa esperienza personale. E il dolore è quello che mi rimane oltre al ricordo di tanti pezzi di vita. A rivederci Liu’".

Tantissimi gli attestati di vicinanza e le condoglianze sul profilo Facebook del parlamentare del M5S.

