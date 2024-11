Acquario, una ventata di brio grazie alla Luna in Gemelli, grandi privilegiati il cuore e la creatività: l'oroscopo di domani domenica 17 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 17 novembre 2024

Oroscopo di domani 17 novembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Realizzazione personale che arriva attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano, ma si fanno troppi pettegolezzi per i vostri gusti. Nell’ambiente di lavoro non esitate a mettere in riga chi mostrerà uno scarso senso di responsabilità.

Toro. 21/4 – 20/5

Via libera alle situazioni che spezzano la routine, ma attenti, modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare degli squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati. Mantenete la determinazione costante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Seguite senza esitazioni il partner a una festa, un party, un evento culturale. Saranno un ristoro per lo spirito e accenderanno la creatività. Siete turbati da rivalità professionali e cambiamenti ai vertici che vi spiazzano e vi preoccupano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un guadagno extra si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e la vostra attività. Ma questa si rivelerà molto produttiva, potrete compensare. Se una decisione sentimentale vi mette alle strette, cambiate aria. Forse non siete ancora pronti.