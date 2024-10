Mobility Expo a Palermo, le anteprime del mercato delle automobili in piazza Verdi con debutti assoluti

Da venerdì 25 a domenica 27, in piazza Verdi a Palermo (di fianco al Teatro Massimo), si svolgerà il Mobility Exp, organizzato dalla rivista Sicilia Motori. In mostra, sia di giorno sia di notte, le novità di Alfa Romeo, Dacia, Dong Feng, Fiat, Ford, Jeep, Kia, Lancia, MG, Peugeot e Renault. Fra queste anteprime di modelli che per la prima volta saranno esposti in pubblico come la Box della cinese Dong Feng, l’attesa “R5” di Renault - modello cult che torna sul mercato con motore elettrico - l’eclettica Grande Panda di Fiat e la spider Cyberster che ripropone la tradizione delle sportive del marchio inglese MG. Attenzione susciteranno il suv compatto Junior di Alfa Romeo, la piccola elettrica Spring della rumena Dacia, il crossover elettrico Explorer di Ford, la Jeep Avenger nella versione ibrida, l’ammiraglia elettrica EV9 della coreana Kia e la nuova Ypsilon di Lancia (il modello con il quale il marchio torinese tornerà nei rally). Sullo stand Fiat anche la 500e e la Topolino. Peugeot invece esporrà la e-208.

Al Mobility Expo i diversi brand sono rappresentati dalle concessionaria Astercar (Kia), Gibi Auto (Dacia, Dong Feng, Ford, Mg, Renault), Nuova Sicilauto (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia) e Twin System (Peugeot). Presso questi stand sarà possibile prenotarsi per speciali test drive, da svolgere presso le sedi delle concessionarie, che daranno pure diritto ad un omaggio per coloro i quali si registreranno. Il Mobility Expo by SM (nuova denominazione di SM Expo svoltosi nell’estate del 2022 e 2023 a Mondello), verrà inaugurato alle ore 10 di venerdì 25.

Da quel momento e sino alla mezzanotte di domenica 27 le vetture resteranno in esposizione ed il pubblico (sino alle 24) potrà ricevere tutte le informazioni sui diversi modelli anche inquadrando i Qr Qode a fianco di ogni modello. Partner del Mobility Expo, l’associazione nazionale che riunisce anche i costruttori di pneumatici Assogomma. Media partner, come ormai tradizione, l’agenzia di stampa Italpress ed il gruppo Il Giornale di Sicilia con il quotidiano, la televisione e la radio che trasmetterà in diretta da piazza Verdi.