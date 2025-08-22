Terrasini, «iClub Fashion Night» con Nathaly Caldonazzo

Terrasini, località marinara alle porte di Palermo, non è soltanto la città dell'amore, grazie alle tante opere artistiche ad esso ispirate, ma è diventata una passerella a cielo aperto. Dopo la sfilata in piazza Duomo dello scorso 30 luglio inserita nella stagione estiva programmata dal Comune, la moda e l'arte tornano protagoniste domani, sabato 23 agosto, dalle 20, sul lungomare di Cala Rossa, all'iClub.
Si celebrerà, infatti, un momento moda realizzato da Rosi De Simone Eventi e condotto da Nathaly Caldonazzo, noto volto televisivo nazionale. Dj set e performance delle ballerine della Chameleons Events con costumi di Sara Natale. Ingresso libero da piazzetta Terzo Millennio.
