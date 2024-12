Coppole e fazzoletti per un look ideale: l’influencer palermitano Danilo Nicolosi premiato all’Italy Ambassador Awards

Italy Ambassador awards, primo premio italiano per i migliori influencer, content creator e blogger di tutto il mondo che promuovono l'Italia, ha riconosciuto al palermitano Nicolosi «l’eccellente lavoro sui social come content creator per la competenza dimostrata e la responsabilità etica nel coinvolgere la propria comunità», come si legge nella motivazione del premio.

Danilo Nicolosi, 44enne, indossatore, docente di lingue ed esperto di marketing e comunicazione, «"padre" - dice lui - di tre bassotti», ha conquistato quasi 97 mila follower, promuovendo la moda vintage e accessori irrinunciabili, collaborando con importanti realtà sartoriali italiane nel mondo. La sua moda, sempre elegante e delicata, riporta indietro nel tempo e vuole spingere verso la valorizzazione dell’arte in tutte le sue infinite forme. Nei suoi canali social la collaborazione artistica con il fotografo siciliano Vincenzo Pipitone si ispira al made in Italy e «allo stile italiano nella dolce vita - spiega l’influencer - con un tocco un po' nostalgico e retrò, per riscoprire il gusto vintage ed elegante della moda, partendo dai must have che ogni gentleman dovrebbe sempre avere nel proprio guardaroba: cravatte, fazzoletti e copricapi sartoriali». Danilo La Dolce Vita, infatti, riscopre l’utilizzo della coppola «dalle origini inglesi - spiega - alla rivisitazione vintage dei copricapi e degli accessori maschili come must have del gentleman moderno e dispensa consigli e suggerimenti non solo di moda al suo pubblico».