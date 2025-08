Sicilia, in arrivo l'ondata di caldo: da giovedì temperature oltre i 35 gradi

Dopo settimane segnate da instabilità atmosferica e temporali sparsi, anche in piena estate, la Sicilia si prepara a un deciso cambio di passo sul fronte meteo. È in arrivo una nuova ondata di caldo, alimentata da correnti nordafricane che investiranno soprattutto il Sud e le Isole, con temperature in forte rialzo da giovedì 7 agosto.

A comunicarlo è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che prevede una graduale escalation termica nei prossimi giorni. Già da lunedì 4, l’anticiclone delle Azzorre comincerà a espandersi sull’Italia, portando stabilità, sole e valori termici in linea con la stagione, con massime che toccheranno i 30-32°C anche in Sicilia.

Ma sarà da giovedì che la situazione cambierà radicalmente: «L’anticiclone delle Azzorre – spiega Brescia – cederà il passo a una più aggressiva rimonta anticiclonica africana». L’aria calda in arrivo dal Sahara si riverserà sul Mediterraneo, con la Sicilia tra le regioni più esposte all’ondata di calore.