Ondate di calore: Palermo tra le città a rischio, scatta l’allerta arancione

Il caldo avanza e mette in allerta la Sicilia. Domenica 21 luglio, Palermo sarà tra le sei città italiane contrassegnate con il bollino arancione dal Ministero della Salute, che segnala un rischio elevato per la salute delle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

Un peggioramento rispetto a sabato, quando solo due città – Palermo e Perugia – erano in fascia arancione. Domenica si aggiungeranno Bari, Cagliari, Campobasso e Roma, mentre il numero di città in pre-allerta (bollino giallo) scende da 12 a 11.

La Sicilia, già colpita da temperature elevate e condizioni di afa persistente, torna così sotto i riflettori per l’impatto del cambiamento climatico e per la necessità di misure preventive.

Nessuna città italiana sarà invece in bollino rosso nei prossimi tre giorni, ma il trend resta in salita. Secondo il bollettino del Ministero, oggi sono ben 21 le città in fascia verde (nessun rischio), ma scenderanno a 13 domani e a 10 domenica.