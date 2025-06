Sicilia rovente, nel weekend temperature tra le più alte d’Italia: fino a 40 gradi

È in arrivo il weekend più caldo dell’anno. L’anticiclone africano investirà l’Italia da Nord a Sud, con punte tra i 37 e i 40°C, e la Sicilia sarà tra le regioni più colpite. Secondo il meteorologo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, Agrigento e Siracusa raggiungeranno i 39°C, seguite da Ragusa con 38°C. Un’ondata di calore che non risparmierà nessuno.

Il caldo sarà torrido anche di notte, con minime che in alcune città potrebbero non scendere sotto i 27-28°C, creando le cosiddette notti tropicali – un fenomeno ormai sempre più frequente anche in Sicilia, in particolare nelle aree urbane e costiere.

Venerdì 27 e sabato 28 giugno saranno le giornate più critiche: cielo sereno e caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali. Solo tra sabato e domenica, deboli venti da Nord potrebbero portare un po’ di sollievo sulle coste ioniche, facendo lievemente calare la temperatura percepita su zone come Catania e Siracusa.