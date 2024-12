Schiarite sulla Sicilia: meteo in miglioramento a Santo Stefano, ecco le previsioni

A partire da domani, inoltre, grazie all’arrivo di un’area di alta pressione, si assisterà a un ritorno del bel tempo e del sole anche al Sud e in Sicilia. Le condizioni stabili potrebbero perdurare per tutto il weekend, salvo un temporaneo aumento della nuvolosità sabato nelle estreme regioni meridionali. Con l’attenuazione dei venti freddi da nord, le temperature torneranno a salire gradualmente.

Previsioni per oggi, 26 dicembre

Cielo sereno al Nord, in Toscana e nel Lazio, mentre al mattino persisterà una copertura nuvolosa in Abruzzo, Molise, al Sud e nelle Isole maggiori, con schiarite più evidenti su alcune aree come le coste campane, il Salento, la bassa Calabria e la Sicilia meridionale. Sulla Sila si attendono le ultime nevicate, a quote intorno ai 1000 metri. Nel pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi quasi ovunque, con residui addensamenti lungo l'Appennino meridionale.

Le temperature massime saranno in lieve aumento al Sud e in Sicilia. I venti continueranno a soffiare con forza, soprattutto da nord-est sull'alto Adriatico, al Centro-Sud e sulle Isole. Raffiche intense sono attese sull’Appennino, in Liguria e in Campania. Il Golfo di Trieste sarà interessato dalla Bora. I mari risulteranno molto mossi.

Previsioni per domani, 27 dicembre

Per venerdì, si prevede cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, senza precipitazioni. Ampie schiarite sono attese nel pomeriggio lungo le aree adriatiche. Nel resto del Paese, il tempo sarà prevalentemente soleggiato e con poche nubi.

Le temperature minime saranno in diminuzione al Centro-Sud, mentre le massime subiranno un lieve aumento. I venti soffieranno ancora con moderata intensità, in particolare il Maestrale sull’Adriatico e la Tramontana su Puglia e Mar Ionio.