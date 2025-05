Cascino Expert inaugura il terzo punto vendita a Palermo

Nasce il nuovo Expert Link di via Alcide De Gasperi: 12 giorni di super offerte.

Sabato 24 maggio è un giorno da segnare sul calendario: il Gruppo Cascino inaugura il nuovo Expert Link di via Alcide De Gasperi 183, a pochi passi dallo Stadio Renzo Barbera. Una grande festa con 12 giorni di super offerte da non perdere.

Il nuovo store si sviluppa su una superficie di circa 400 metri quadrati con un’ampia selezione di grandi e piccoli elettrodomestici, elettronica, telefonia e informatica, arricchita da totem digitali interattivi che permettono di consultare e acquistare l’intero catalogo Expert direttamente in negozio.

I principali punti di forza del nuovo Expert Link includono:

Vendita assistita con personal shopper dedicato : un servizio su misura per accompagnare il cliente dalla scelta del prodotto al post-vendita

: un servizio su misura per accompagnare il cliente dalla scelta del prodotto al post-vendita Esperienza phygital : grazie ai totem digitali, è possibile ordinare anche i prodotti non fisicamente presenti in negozio e riceverli a domicilio con un semplice click.

: grazie ai totem digitali, è possibile ordinare anche i prodotti non fisicamente presenti in negozio e riceverli a domicilio con un semplice click. Consegna rapida a domicilio: flessibilità e velocità per ricevere gli acquisti dove e quando si desidera, anche nell’arco di poche ore.

Dopo il successo ottenuto con il punto vendita Expert di Via Generale Di Maria 85 e il primo phygital store della città, l’Expert Link di via Dante 28, il gruppo Cascino continua a investire nel territorio palermitano e rafforza così con il terzo punto vendita la propria presenza con un format ancora più moderno, smart e connesso: un punto vendita che unisce la fisicità del negozio tradizionale alla praticità del digitale, per offrire un’esperienza d’acquisto davvero smart.

In occasione dell’apertura, dal 24 maggio al 4 giugno, è prevista la promozione “12 giorni di super offerte”: una selezione di prodotti iconici a prezzi straordinari, scelti direttamente dagli esperti Cascino.

Per restare aggiornati su tutte le novità e le promozioni, è possibile seguire i canali social ufficiali @cascinoexpert su Facebook, Instagram e TikTok, oppure consultare il sito web https://cascino.domex.it.

Contatti:

Expert Link Cascino – Via Alcide De Gasperi 183, 90146 Palermo

Telefono e WhatsApp: 377 026 8646

