NephroCare S.p.A. acquisisce un nuovo centro dialisi a Palermo

NephroCare S.p.A., attiva nel trattamento della Malattia Renale Cronica, annuncia l'acquisizione di un nuovo centro dialisi a Palermo. Questa acquisizione, oltre a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale e l'eccellenza dei servizi offerti, segna una nuova e importante fase di espansione per il gruppo.

NephroCare S.p.A. ha infatti ufficializzato l'acquisizione del centro dialisi AKC - Artificial Kidney Center S.r.l., situato a Palermo in Viale Leonardo da Vinci 305/306/307.

La struttura, già operativa con 21 postazioni di emodialisi autorizzate e accreditate e oltre 100 pazienti in cura, rappresenta il terzo centro dialisi di NephroCare nel capoluogo siciliano e il quinto nell’intera regione. Con questa acquisizione, NephroCare consolida la sua presenza in Sicilia, dove gestisce già quattro strutture tra Palermo e Messina.

«Quello che abbiamo annunciato rappresenta un passo fondamentale per il futuro della nostra società in Italia», ha dichiarato il Dott. Giovanni De Marco, Amministratore Delegato di NephroCare Italia. «Ci impegniamo a investire per rafforzare la nostra posizione nel Paese».

Fresenius Medical Care (FME) è il principale fornitore mondiale di prodotti e servizi per le pazienti con patologie renali. Attraverso la sua rete di 3.675 centri di dialisi, Fresenius Medical Care fornisce trattamenti di dialisi a circa 299.000 pazienti in tutto il mondo. NephroCare è il provider di servizi del gruppo Fresenius Medical Care (FME) e nel 2024 ha trattato quasi 60.000 pazienti negli oltre 680 centri di dialisi presenti in Europa, Medio Oriente e Africa.

«Uno degli obiettivi di NephroCare», conclude il Dott. Giovanni De Marco, «è da sempre stato quello di migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti».

In Italia, dove opera dal 1994 con una rete di 56 centri di dialisi in 8 regioni, NephroCare S.p.A. attualmente tratta circa 3.000 pazienti con terapia dialitica sostitutiva. Dal 2010, l'azienda ha inoltre sviluppato numerose partnership pubblico-private con il Servizio Sanitario Nazionale e mantiene collaborazioni attive con l’ASST Bergamo Est, l’ASST Franciacorta, l’ASST Cremona e la ASL BAT. Queste partnership rappresentano un modello unico nel panorama nefrologico e dialitico italiano, garantendo ai cittadini l'accesso a cure innovative e all'avanguardia.