«Un volano sia per il turismo che per le attività produttive»

Anche quest’anno arriva l’atteso messaggio del presidente dell’Associazione Carnevale Casteldaccese «Peppino Clemente» Vito Di Domenico. Ecco il contenuto.

«Carissimi concittadini vicini e lontani, e cari visitatori, sono commosso e allo stesso tempo orgoglioso di salutare la nostra Settima Edizione del Carnevale Casteldaccese. Per noi Casteldaccesi non è solo divertimento, ma passione, credo, cultura, tradizione e memoria, un qualcosa che accomuna questa comunità unendosi in gruppi che socializzano nei mesi antecedenti le ceneri, creando con grande inventiva ed eccezionale operosità e generosità un evento che diventa motore portante per un incremento turistico ed economico per le nostre attività produttive. Oggi avere il privilegio di rappresentare l’Associazione Carnevale Casteldaccese “Peppino Clemente“ al mio secondo mandato, mi rende orgogliosamente felice di tramandare questa nostra tradizione centenaria ai nostri figli ed ai figli dei nostri figli. Quest’anno più che mai è stato difficile superare le difficoltà che la vita ti pone, ma il pensiero a chi non è più presente ci ha dato e ci darà il coraggio di andare avanti. Ancora una volta abbiamo rivolto il nostro Carnevale a tutti i ceti sociali, ai giovani, a tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a tutti i cittadini diversamente abili e alle attività produttive. Sei giorni di divertimento per grandi e piccini, una commovente mostra fotografica digitale che evidenzia la nostra storia di cento anni ed una Sagra del nostro dolce, Re del carnevale, il Cannolo, che sarà degustato gratuitamente da tutti i visitatori e prodotto da undici nostre aziende casteldaccesi. Un ringraziamento va al nostro Sindaco On. Giovanni Di Giacinto che da sempre crede e supporta la nostra Associazione sin dal momento della sua costituzione nel Dicembre del 2016. Ma va ringraziata tutta l’Amministrazione Comunale, il Vice Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, l’Unione dei Comuni Corvo – Eleuterio, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato Regionale Siciliano Sport – Turismo e Spettacolo, l’Assessorato Regionale Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea per i Patrocini, un particolare ringraziamento all’On. Vincenzo Figuccia Deputato Questore ARS, il Dirigente Scolastico Professore Giovanni Taibi e tutto il corpo insegnante, il Comando Stazione Carabinieri di Casteldaccia, i Vigili Urbani, la Protezione Civile Casteldaccia, la NPCA Casteldaccia ODV, tutte le maestranze coinvolte nella creazione dei Carri, le Scuole di Ballo, le 140 Aziende Commerciali ed imprenditoriali che ci hanno sostenuto economicamente e tutti i Casteldaccesi residenti ed emigrati con un saluto particolare al nostro concittadino di Chicago Nunzio Fricano, ma soprattutto grazie ai miei 30 Soci che con il loro lavoro gratuito e volontario rendono possibile tutto questo ed in modo particolare il VicePresidente Salvatore Fricano e la Segretaria Maddalena Manzella. A tutti i Casteldaccesi, ai visitatori, Buon Carnevale 2025».