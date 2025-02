Tante irresistibili tentazioni tra spettacoli, musica e cibo

La grande festa del Carnevale Casteldaccese inizia oggi in un clima straordinario di divertimento. Sarà un’altra edizione ricca di iniziative: foto in mostra, studenti in maschera, la festosa Fanfara dei Bersaglieri, show cooking, degustazioni gratuite con il cannolo grande protagonista ma anche con un primo piatto simbolo della festa come la pasta con il ragù di maiale e il vino locale, musica dal vivo. Naturalmente i carri allegorici e le sfilate dei gruppi in maschera sono il pezzo forte della festa. E non mancherà anche la tradizionale lotteria. Ecco, nel dettaglio, il programma giorno per giorno con tutti gli appuntamenti.

Giovedì 27 febbraio

Ore 16 – Giro dei Tamburini per le vie del paese

Ore 17 – Presentazione pubblica del Carnevale 2025 (Salone Comunale – Piazza Matrice)

Ore 18 – Apertura Mostra Fotografica Digitale (Baglio del Castello)

Venerdì 28 febbraio

Ore 9:30 – Sfilata degli alunni delle scuole in maschera

Ore 11:30 – Animazione per bambini (Piazza Matrice)

Ore 18 – Mostra Fotografica Digitale (Baglio del Castello)