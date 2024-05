Devozione, fede e arte. Una festa da 30 anni

Gli infioratori di Marineo, animati da uno spirito competitivo e desiderosi di creare disegni straordinari, si uniscono per un unico scopo: realizzare un’Infiorata Artistica che decori l’ultimo tratto della solenne processione del SS. Sacramento. Questa tradizione, divenuta ormai un’istituzione, coinvolge l’intero paese attraverso la creazione di vere e proprie opere d’arte. La composizione dei gruppi di infioratori è variegata, includendo sia membri della società religiosa che della comunità laica. Ogni anno, con grande impegno e creatività, partecipano alla realizzazione di questi straordinari tappeti floreali. Ma l’Infiorata non è solo un evento artistico: è anche un momento di integrazione e partecipazione per la comunità. Il popolo, normalmente spettatore, diventa protagonista, lavorando fianco a fianco per creare qualcosa di unico. L’Infiorata si svolge nel cuore del paese, lungo il Corso dei Mille. Questo tratto di circa 150 metri diventa una tela su cui i fiori prendono vita, rappresentando tematiche sacre, soggetti di attualità e simboli arcani. L’Infiorata Artistica di Marineo raggiungerà il suo apice domani sera fino alla notte del 2 giugno. È un evento di rilevante interesse, conosciuti ormai a livello regionale, nazionale ed internazionale. In quel giorno, migliaia di turisti provenienti anche dall’estero contribuiscono a incrementare il turismo locale. Tra i visitatori, diversi marinesi emigrati che approfittano dell’Infiorata per tornare al loro paese natale e rivedere amici e parenti. Va sottolineata la notevole valenza turistica dell’evento, acquisita anno dopo anno, divenendo una delle manifestazioni più conosciute in Sicilia. Ciò ha fatto acquisire alla manifestazione una dimensione tale da fungere, anche, da traino per la promozione dei prodotti locali e della cultura Marinese, affermandosi come principale attrazione turistica, che richiama più di 20.000 visitatori ogni anno. La notorietà dell’evento viene esaltata anche dalla partecipazione di gruppi esterni che di anno in anno hanno contribuito alla realizzazione di appositi quadri artistici, tra cui si ricordano l’Arma dei Carabinieri (sempre presente alla manifestazione), l’Associazione Culturale Petali d’Arte di Noto, le sorelle Messicana della Comunità della Madonna di Guadalupe, le delegazioni estere tra cui il comune francese di Sainte Sigolene, e la comunita americana di Garfield Lody (New Jersey) gli Infioratori di Termini Imerese, e quest'anno si aggiungono gli Infioratori di Mondello. La manifestazione si articola in due giornate, coincidendo con la festività del Corpus Domini. Nel 2024, i giorni previsti sono domani e il 2 giugno. Il momento clou dell’evento è la realizzazione dell’Infiorata Artistica, che si svolge nel cuore del borgo rinascimentale del comune lungo la strada Corso dei Mille. La Manifestazione è interamente organizzata dalla Storica Confraternita del SS.Sacramento di Marineo guidata dal Superiore Claudio Pesco (che ne cura la parte religiosa), e dall'Associazione «La Notte dell'Infiorata» guidata da Gaetana Azzara che ne cura l'aspetto artistico-culturale.