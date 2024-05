Delizie all'Aurora del buon gelato

È molto più di una gelateria: è una destinazione per chi cerca la perfezione, un luogo dove la qualità è al centro di tutto e dove ogni cliente può riscoprire il vero significato del piacere del gelato artigianale. L'Aurora del buon gelato nasce a Palermo nel 2012 in piazza Tommaso Natale 66 dall'idea del maestro gelatiere Massimiliano D'Aiello. Da piccola e poco conosciuta gelateria nel corso degli anni è riuscita ad affermarsi nel mercato del gelato artigianale ritagliandosi una fetta di mercato importante anche grazie al fatto che fa della qualità artigianale il suo punto di forza. L'Aurora del buon gelato risponde alle esigenze dei propri clienti producendo anche gelato per chi è alle prese con intolleranze alimentari così viene proposto il gelato senza lattosio, senza glutine e senza zuccheri aggiunti. Entrando, si viene subito accolti da un'atmosfera calda e accogliente, dove l'attenzione ai dettagli e la passione per la qualità si percepiscono in ogni angolo. L'Aurora del buon gelato è un tempio del gusto, dove ogni assaggio si trasforma in un'esperienza sensoriale indimenticabile.

Qui, il gelato è realizzato con ingredienti freschissimi e selezionati. Inoltre oltre alle classiche brioche, coni e coppette i clienti potranno deliziare il proprio palato un buonissime crêpes waffel e Bubble waffel, torte, tronchetti e svariate tipologie di gelatini mignon. La preparazione del gelato avviene con metodi artigianali e con l'uso di materie prime altamente selezionate e certificate come la nocciola dei Nebrodi, il pistacchio di Bronte dop, latte fresco siciliano, la nocciola piemontese e frutta rigorosamente fresca. Ogni gusto è frutto di una ricerca costante e appassionata, che combina tradizione e innovazione. Dal classico cioccolato fondente al pistacchio di Bronte, fino a combinazioni più audaci, ogni gelato è una celebrazione di sapori equilibrati e consistenze cremose. Trovate gelati per celiaci, diabetici intolleranti al lattosio e vegani oltre ai classici coni e brioche puoi gustare il gelato accompagnato da crepes,waffel e la novità di quest'anno le Bubble waffel. Puoi ordinare le torte per i tuoi eventi personalizzarle come meglio preferisci sia con il gelato artigianale che di pasticceria. Sorprese? Puoi gustare la granita artigianale, pasticcini di gelato, cornetti, baci, zatterini, stecchi, bombette e torte in monoporzione, i frullati, ibubble the, frappè o milkshake. Senza l'uso di conservanti né coloranti artificiali, i maestri gelatieri di lavorano con passione per offrire un prodotto genuino e di altissima qualità. Oltre ai gelati, la gelateria offre anche una selezione di sorbetti freschi e dissetanti, perfetti per le giornate più calde, e deliziosi semifreddi, ideali per una pausa golosa. Ogni prodotto è realizzato con la stessa dedizione e attenzione al dettaglio, per garantire un'esperienza gustativa impeccabile.