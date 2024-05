Da Oscar 1965 gusto e leggerezza

L’estate si avvicina e con essa la voglia di mangiare gelati. Ma è possibile restare in forma, superare la fatidica prova costume, senza rinunce? Con i gelati della pasticceria Oscar 1965 di via Migliaccio a Palermo, sì. «Gli stili di vita cambiano – spiega il titolare Giuseppe Di Gaetano – e cresce l’attenzione al benessere del corpo, allo star bene e alle diete equilibrate e ipocaloriche, per motivi di salute ma anche per ottenere un fisico tonico in vista dell’estate. Tutto ciò spinge alla ricerca continua di dolci e proposte sempre più leggere, con un minore apporto di grassi che solitamente derivano dall’uso della panna e anche degli zuccheri. I gelati, così come i dolci, non fanno eccezione. Questa è la nuova direzione della pasticceria moderna, in generale, e le torte gelato diventano light per non rinunciare al fresco piacere di un buon gelato, da gustare senza sensi di colpa».

La pasticceria Oscar 1965, da sempre sinonimo di qualità, insegna storica e punto di riferimento per i golosi palermitani, è una garanzia per la selezione delle migliori materie prime che sono necessarie per fare un gelato artigianale genuino. Nessun gelato prodotto contiene emulsionanti o coloranti. Si usano solo frutta fresca, buon latte, cioccolato di qualità e frutta secca siciliana (nocciole, mandorle e pistacchi). Accanto ai gusti tradizionali, non mancano quelli vegani (cioccolato, nocciola e pistacchio), quelli alla frutta e senza latte e le novità da scoprire per comporre, secondo i propri gusti, il classico cono, la coppa o una soffice brioche, anch’essa di produzione artigianale.