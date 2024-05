Arcimboldo d’oro allo chef Citarda

Un riconoscimento straordinario che arriva dopo la partecipazione a Casa Sanremo. È un 2024 da incorniciare per lo chef palermitano Giuseppe Citarda, grande maestro della cucina siciliana. È entrato nella Guida 2024 de «L’Arcimboldo» con l’assegnazione di «2 Pennelli» nella categoria «Artista contemporaneo».

L’Arcimboldo magazine online, prende il nome dal pittore del ‘500 Giuseppe Arcimboldo: l’artista realizzò le famose «Teste Composte», dipinti che rivelavano una figura umana mettendo insieme tra loro prodotti ortofrutticoli, pesci e prodotti di cucina. «L’Arcimboldo d’Oro» ovvero la statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com , nasce per premiare gli Artisti del Gusto, in Italia e all’estero, cioè coloro i quali che con la loro professione e suddivisi per categorie peculiari, rispondono ai seguenti requisiti nell’ambito enogastronomico: «Artisti del Gusto, custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale».