«Al Buon Gelato da Salvatore» a Capaci

«Al Buon Gelato da Salvatore» è un simbolo di passione, qualità e tradizione. Chiunque abbia la fortuna di assaggiare uno dei suoi gelati capisce immediatamente l'amore e la dedizione. Questo piccolo angolo di dolcezza a Capaci rappresenta il meglio dell'arte gelatiera siciliana, un patrimonio da preservare. Al «Buon Gelato da Salvatore» affonda le sue radici nel 1880, ed è un simbolo di eccellenza e tradizione, ma anche di innovazione e sostenibilità. La storia inizia nel 1961, quando il suo fondatore Salvatore Cannella, da ambulante del suo carrettino di gelati tutte le mattine partiva da Ballarò, decise di trasferirsi in pianta stabile a Capaci dove impiantò la sua gelateria nel posto dove attualmente si trova.

Negli anni la gelateria ha cambiato look: ha ampliato i propri spazi con la creazione di una nuova terrazza adiacente al locale storico che crea un’atmosfera di relax dove i clienti possono gustare il gelato immersi in banner che rappresentano luoghi iconici. Entrare «Al Buon Gelato da Salvatore» è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. L'aroma del gelato fresco appena fatto riempie l'aria, mentre il personale cordiale e competente è sempre pronto a consigliare i clienti nella scelta dei gusti. L'ambiente accogliente e familiare rende ogni visita piacevole e rilassante, perfetta per gustare un cono o una coppetta in compagnia di amici e famiglia. La gelateria offre anche opzioni per chi ha esigenze alimentari particolari, come gelati senza lattosio o vegani, dimostrando una grande attenzione alle necessità di tutti i clienti. La terrazza è diventata una delle mete preferite dei cittadini e dai turisti per l’esperienza complessiva che offre. La tradizione del gelato nella famiglia Cannella affonda le sue radici nel 1880, quando all’epoca il bisnonno Pietro, ebbe l’idea di ampliare la produzione di bibite gasate anche a quella del gelato divenendone un appassionato artigiano. Da lì a poco, con ingredienti freschi e ricette segrete, iniziò a creare gusti che presto divennero famosi e riconosciuti in tutta la zona. Oggi, la quinta generazione della famiglia Cannella continua con Pietro, figlio di Salvatore, che porta avanti questa eredità, mantenendo intatte le antiche ricette e introducendo al contempo nuove idee. Negli ultimi anni, la gelateria ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità, diventando una delle prime gelaterie green del paese. L’energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili e l’intero processo produttivo è stato ottimizzato per ridurre al minimo l’impatto ambientale.