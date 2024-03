Lo chef Citarda e la sua pizza per le donne

Torna a far parlare di sé il grande maestro della cucina siciliana, lo chef palermitano Giuseppe Citarda, sorprendendo anche i palati più esigenti con una pizza davvero speciale: la Pizza Teresa Mannino, un’esplosione di bontà dal successo straordinario. Citarda con passione e dedizione è riuscito a portare in alto, ancora una volta, la sua arte e il nome del Ristorante Rosso DiVino pizza e cucina, dove è possibile vivere un’esperienza sensoriale che ha come fil rouge la vera cucina tipica siciliana. Passione, creatività e ricerca sono infatti tutti gli elementi che stanno alla base del suo meritato successo, uniti alla grande professionalità e alle numerose competenze acquisite nel corso degli anni, che gli hanno consentito di raggiungere ancora una volta traguardi importanti come la presenza quest’anno nell’area food di Casa Sanremo. Qui, lo chef Citarda è riuscito a conquistare e a sorprendere davvero tutti con la sua speciale pizza dedicata a une delle più note donne siciliane che lavorano in tv: la comica, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e teatrale palermitana Teresa Mannino. Un gesto e una pizza che per il concept che possiede, merita assolutamente di essere raccontata durante l’importante “Giornata internazionale dei diritti delle donne”.

Una pizza gustosa e apprezzata da tutti proprio per le sue succulente caratteristiche gusto-olfattive che la contraddistinguono: nata da una continua sperimentazione con farine siciliane e da un processo di lavorazione con lievitazione naturale a temperatura controllata. L’impasto si presenta morbido e delicatamente fragrante, con un cornicione ben evidenziato e alveolato, cosparso di una crema di olive nere, fiordilatte e caciocavallo. All'uscita il tutto è stato impreziosito con ciuffi di ricotta fresca, confettura al peperoncino e un’elegante rosellina di prosciutto cotto al centro della composizione. Un bellissimo e gustoso omaggio realizzato con ingredienti del territorio siciliano di assoluto valore, freschi e genuini, abbinati con creatività e maestria, capaci di creare un interessante equilibrio, dove ogni materia prima viene esaltata in ogni sua proprietà organolettica. Un piacere per gli occhi e un'esplosione di sapori in bocca assolutamente da provare. Una prelibatezza da gustare all’interno del Ristorante Rosso DiVino, una novità in via Roma a Palermo che già sta conquistando il cuore e il palato di moltissimi “pizza lovers”. Una realtà dove lo chef Citarda ama condurre con mano gli ospiti verso un genuino viaggio nella cucina siciliana, alla scoperta di sapori unici. Come dimostra la sua prelibata pasta fatta in casa, uno dei punti di forza del ristorante, realizzata miscelando ben tre qualità di grano duro siciliano: il grano Duilio, l’Iride e il Simeto. Il menù ricercato e attento ad ogni dettaglio, offre ogni giorno ricette di carne, pesce e pizze dall’anima siciliana; oltre a una sezione di piatti senza glutine. A tutto questo si unisce una ricca selezione di etichette, scelte per creare abbinamenti armonici esaltando ogni ingrediente che compone il piatto.