Food e turismo, le eccellenze siciliane

La cultura enogastronomica e le eccellenze siciliane sono al centro dello sviluppo dell'isola, questo è il tema principale promosso dal Premio All Food Sicily 2024, dedicato al mondo del food e del turismo. Il premio è promosso dalla testata giornalistica online All Food Sicily, quotidiano online specializzato in enogastronomia e turismo, che tenuto conto dei riconoscimenti professionali ottenuti nell'anno ha voluto premiare gli interpreti della produzione gastronomica e vitivinicola. Il Premio vedrà così protagonisti oltre 50 produttori, interpreti di alcune delle più importanti eccellenze siciliane. Il premio sin da subito ha registrato un'ampia partecipazione e adesione, a testimonianza del vasto e qualificato interesse che oggi il mondo del food suscita, e del ruolo fondamentale che riveste nella costruzione del Brand Sicilia.

«Il cibo non è soltanto nutrimento ma cultura, simbolo della nostra identità e della nostra storia. - dichiara l'Assessore Regionale all'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea On. Luca Sammartino -. La Sicilia si appresta a vivere un anno importante in vista del 2025 che ci vedrà regione europea della gastronomia, la sfida che abbiamo davanti è di valorizzare i nostri inestimabili tesori enogastronomici e fare conoscere le nostre eccellenze puntando all’esportazione dei nostri prodotti. All’interno di questa cornice iniziative come All Food Sicily rappresentano un valore aggiunto».