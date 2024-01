L’Isola ancora fiore all’occhiello del Festival

Amadeus punta a superare se stesso col nuovo Sanremo. E già sembra tutto (quasi) pronto per la quinta edizione condotta dal presentatore di origini siciliane (i genitori palermitani) che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio prossimi. E durante la quale in una serata (giovedì) la co-conduttrice sarà la palermitanissima attrice e comica Teresa Mannino. La quale ha fatto dei suoi sketch sulla «sicilitudine», a raffronto con la «milanesità», uno dei suoi cavalli di battaglia. Mentre l’altrettanto siciliano Fiorello (nato a Catania) si confermerà il mattatore di sempre con le sue incursioni sul palco e non solo. Sicuramente sarà protagonista nella serata finale di sabato, portando tutta la sua verve comica e il suo estro creativo. Lo showman è un habitué dell’evento e anche quest’anno regalerà momenti indimenticabili di comicità.

Sanremo 2024 sarà quindi un Festival della canzone italiana all’insegna della Sicilia. Tra i cantanti che calcheranno il prestigioso palco dell’Ariston, in gara ci sarà «Il Volo», il famoso trio formato per due terzi da cantanti siciliani: Piero Barone, nato ad Agrigento, e Ignazio Boschetto, originario di Marsala, insieme all’abruzzese Gianluca Ginoble. Un ritorno importante per il gruppo che ha già partecipato e vinto il Festival nel 2015 con il brano “Grande Amore”.