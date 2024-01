La Brace Food Experience, il gusto

La Brace Food Experience, in via Emerico Amari 70, il prossimo settembre spegnerà la sua quarta candelina ma in così poco tempo si è affermata tra le migliori Steakhouse di Palermo. La Brace Food Experience nasce dall’intuito del titolare della storica gastronomia palermitana «La Brace» di via Principe di Scordia. Ristorante dal respiro internazionale ha due comandanti al suo timone: lo Chef Roberto Oliveira, brasiliano dal cuore italiano, e Nino Raccuglia, Restaurant Manager e Head Sommelier.

Insieme hanno curato cucina e servizio fin dall’apertura del ristorante nel settembre 2020 tra le mille difficoltà dei due lockdown. L'architettura straordinaria in stile urban, ricavata da un'ex autorimessa con tetti altissimi, utilizza materiali e colori naturali come legno e ferro, creando un'atmosfera calda e accogliente. Il menù ampio spazia dalla cucina italiana e siciliana a piatti internazionali, ma il cuore del ristorante è una grande e gigantesca bistecca pulsante. Il Banco Macelleria domina la sala e cattura l'attenzione entrando: costate e fiorentina ben disposte regalano uno spettacolo unico. La selezione di carni è eccezionale, con opzioni come Chianina Igp, Black Angus Irlanda, Sashi Finlandese, Scottona Prussiana e settimanali novità dalla preziosissima Rubia Gallega al mitico Wagyu allevato anche in Spagna. «Le ultime novità ci arrivano da uno straordinario allevamento galiziano in Spagna, il Fisterra Bovine World, Fisterra viene da Finis Terrae e sta ad indicare la parte più occidentale d’Europa dove si pensava finisse, appunto, la Terra - spiega chef Roberto - qui le condizioni per l’allevamento non intensivo delle vacche sono perfette per garantire un totale rispetto dell’ambiente, degli animali e allo stesso tempo per restituire carni di altissima qualità».

Il suo accento straniero non si percepisce quasi più. «Vedete il grasso giallo? - dice indicando un bel taglio di Maronesa Portoghese dal banco frollatura - è il segno inconfondibile di un allevamento all’aperto dove le vacche hanno potuto pascolare alimentandosi solo con erba fresca; il giallo viene dai carotenoidi dell’erba». Nel menù oltre i tagli provenienti dal banco si trovano Picanha, Cube Roll, Filetto, Vacìo ed Entranha, per gli amanti della carne insomma c’è l’imbarazzo della scelta. Continuando il mini tour all’interno della Brace Food Experience sotto due enormi pareti strapiene di vini rossi: «Alla tua sinistra rossi siciliani e alla tua destra rossi dalle altre regioni d’Italia» racconta il direttore. «Siamo oltre le duecento etichette adesso: l’Etna e le sue contrade, i Nero d’avola da varie zone della Sicilia, gli internazionali che hanno trovato la loro vocazione nella nostra Isola come il Cabernet sauvignon e il Syrah e poi gli straordinari e ancora poco apprezzati vini delle nostre piccole isole: Ustica, Salina, Lipari, Pantelleria, un microcosmo tutto siciliano» . Nel frattempo Sala e Cucina brulicano per la preparazione del servizio, giovani sorridenti, c’è atmosfera, vale la pena prenotare subito un tavolo alla Brace Food Experience.