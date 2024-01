Tecnica Sport, dal 1981 tutto per lo sci e non soltanto

Tutto per la neve e non soltanto mettendo al primo posto la qualità. Tecnica Sport è un’azienda nata a Palermo nel 1981 dalla passione per lo sport del dottor Giovanni Fiore, con l’obiettivo di renderla un punto di riferimento in città per l’articolo sportivo tecnico. E oggi Tecnica Sport è una realtà consolidata in Sicilia occidentale, che conta tre punti vendita a Palermo (via Aquileia, via Leopardi, via Paruta), uno a Trapani (via Marsala) e un negozio online.

L’azienda si è specializzata anno dopo anno nell’ampliamento del portafoglio di marchi e prodotti tecnici relativi a tutti gli sport invernali e non, prestando grande attenzione alla formazione e competenza del personale di vendita in materia di sport tecnico. Tecnica Sport oggi ha a disposizione un grande assortimento di marchi nell’ambito del running tecnico, del tennis, del nuoto, del trekking e dell’home fitness, con un occhio ovviamente puntato allo sci e al mondo della montagna, da sempre nel cuore del fondatore dell’azienda. Per lo sci è disponibile tutta l'attrezzatura, non solo l’abbigliamento (sci, scarponi, caschi etc). C’è la presenza di maestri di sci tra il personale di vendita e vengono organizzate esperienze nel centro di addestramento di Piano Battaglia e anche «viaggi neve» (il prossimo è per Carnevale - info al 3477775742).

Nel tempo, Tecnica Sport ha curato pure l’assortimento dei migliori marchi di sportswear, per gli amanti dello sport che vogliono essere alla moda. Tecnica Sport si rivolge non soltanto al consumatore finale ma anche ad associazioni sportive, palestre, enti e scuole, fornendo attrezzature e materiale sportivo. È un’azienda che crede fermamente nello sport e che lo vive a 360 gradi, realizzando eventi e sostenendo iniziative che contribuiscono ad avvicinare adulti e bambini alla pratica.