CB Sea Food, quando il pesce è passione

CB Sea Food è il punto di riferimento per chi ama mangiare il pesce fresco e di altissima qualità a Palermo. Un’idea che è nata grazie a Calogero Badalamenti, figlio e nipote di grandi imprenditori di Passo di Rigano, che hanno deciso di seguire i consigli del nonno. «Il mio mentore - spiega Calogero - un esempio di vita, che mi ha indicato la strada da seguire ovvero la sua grande passione per il pesce e non quella di famiglia per l’edilizia».

Dopo il diploma gli inizi come ambulante a Borgo Nuovo e dopo non pochi sacrifici, perseveranza e passione riesce è riuscito ad aprire la sua pescheria il 28 aprile 2021 che oltre a servire la sua clientela con prodotti di alta qualità rifornisce anche diversi ristoranti di Palermo. Dopo soltanto nove mesi è riuscito a realizzare la sua idea di Risto-pescheria dove oltre a poter acquistare pesce fresco, preparati e condimenti per i vostri piatti da realizzare a casa offre la possibilità di scegliere ciò che desiderate, vederlo cucinare e gustarlo accompagnati da un buon vino in un’atmosfera intima e riservata .