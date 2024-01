Caveau, un fantastico viaggio nel gusto

Caveau è una giovane proposta inserita in un locale dall'ambiente caldo e accogliente, che si contraddistingue per la particolare cura ai dettagli e al design, elemento portante dell'innovazione del gusto. Un locale innovativo, che punta sulla qualità all’interno di un contesto raffinato e dove vengono curati anche i minimi dettagli. In poco tempo questa realtà è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che amano poter scegliere tra una vasta offerta, come quella che viene proposta, un piatto rigorosamente di qualità per una serata in compagnia degli amici o delle persone più care.

Non una semplice panineria quindi, ma un'offerta enogastronomica di grande successo in grado di offrire prodotti genuini serviti con garbo e professionalità quali, oltre le specialità di carne anche i primi piatti classici della tradizione romana. Un viaggio nella qualità in cui il cliente si trova al primo posto e si sente coccolato dal momento in cui entra nel locale fino ai saluti.

Dietro questo progetto di successo ci sono Daniele Bunone, proprietario e chef, che a soli 24 anni, spinto dal forte amore per il food, ha realizzato questa nuova realtà imprenditoriale affiancato dal fratello Carmelo che lo aiuta in questa attività con passione e dedizione. Un impegno costante alla ricerca del meglio, delle materie prime più raffinate e nello stesso tempo genuine. Daniele racconta che l’idea del Caveau nasce da una semplice serata in famiglia: «La mia ragazza Consuelo parlando di questo genere di locali ha pensato che in effetti non sono presenti a Palermo locali di questo genere. Da lì è partito tutto il progetto, che è stato poi studiato, elaborato e proposto. Consuelo - prosegue Daniele - è stata da supporto fin dall’inizio con tanti consigli e insieme abbiamo superato tanti ostacoli».