La salsa Giù Giù di Prezzemolo & Vitale

Quanta anima c'è nei prodotti gastronomici siciliani? Te lo dice Prezzemolo & Vitale: tanta. C’è anche nella salsa di pomodoro, un ingrediente fondamentale per un’ottima pizza. Che non sarebbe tale senza un prodotto lavorato secondo le tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, di paese in paese ... Quasi un rito, poco ci manca. E il marchio Giù Giù è una garanzia. E lo spirito di queste delizie arriverà al tuo cuore conquistandoti al primo approccio. Per te che sospiri pensando alla cucina e alla pizza siciliana, P&V ha creato Giù Giù, il brand di Prezzemolo e Vitale che cattura i profumi e i sapori della Sicilia, portandoli in tutto il mondo. Per creare il catalogo di prodotti Giù Giù, Prezzemolo & Vitale ha selezionato i migliori artigiani dell’isola, coloro che ogni giorno trasformano il cibo non solo in piatti, ma in vera e propria arte.

Il frutto del loro lavoro è un insieme di prodotti che testimoniano la loro passione, la loro abilità e la qualità degli ingredienti cresciuti nell’abbraccio del sole siciliano. Un catalogo dove troverai solo produttori e artigiani che condividono la ricerca della qualità, l’etica e l’amore per il cibo di P&V.

Non c’è vera pizza siciliana senza un’ottima salsa. Su questo non può esserci alcun dubbio. Come prepari il sugo di pomodoro? Pomodoro, cipolla, olio extravergine d’oliva, sale e basilico, giusto? Anche P&V. E, come fai tu, non aggiunge conservanti, coloranti e additivi. La Salsa di Pomodoro Siccagno bio Giù Giù è un prodotto totalmente siciliano e realizzata con pomodori il cui terreno non viene irrigato con i metodi classici, ma mantenuto umido dalla stessa umidità atmosferica, per questo si chiama «siccagno». Una prelibatezza tutta siciliana, esaltata dal nostro territorio e da una produzione che avviene secondo la tradizione. Grazie al suo sapore e alle sue caratteristiche la Salsa di Pomodoro Siccagno bio Giù Giù è perfetta per condire un fresco piatto di pasta oppure la pizza, per prepare tantissime ricette delle quali esalterà il sapore.

E per chi desidera un pizzico di fantasia seguendo sempre gli standard di alta qualità della produzione siciliana c’è la salsa di pomodoro datterino bio. Espressione della cucina mediterranea, la Salsa di pomodori datterini Giù Giù racchiude in sé tutto il profumo ed il gusto del pomodoro 100 % siciliano, raccolto a mano e lavorato fresco. Oppure il ciliegino bio. Realizzata con materie prime siciliane, mantiene viva la tradizione della salsa fresca come appena fatta in casa, senza aggiunta di conservanti, coloranti e additivi di alcun genere: solo ingredienti selezionati per darti tutto il gusto di un prodotto genuino.