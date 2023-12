Palermo, Ammodo compie un anno: sfida vinta

La pizzeria Ammodo, in via Empedocle Restivo 90/b a Palermo, è stata inaugurata alla fine del 2022 e rappresenta la sfida personale di Daniele Vaccarella: dopo decenni di esperienza maturata, che lo ha proiettato nell’olimpo del comparto in ambito nazionale, ha deciso di mettersi in proprio. E il 15 novembre scorso Vaccarella ha festeggiato il primo compleanno del locale e la scommessa vinta in un lasso di tempo strettissimo.

Ammodo è la firma di Daniele Vaccarella su ogni pizza, ciascuna fatta «ammodo suo» e frutto di un percorso ricco di esperienza, sperimentazione, ricerca e studio, di tenace determinazione e applicazione alla scienza degli impasti, in cui prefermenti e lievito madre sono i protagonisti assoluti.

Le pizze sono ricercate, studiate ad hoc, con ingredienti locali scelti di elevata qualità, per un’esperienza davvero unica. Vaccarella è stato un precursore nel mondo dell’«arte bianca», un antesignano del mondo della Pizza 2.0, un artigiano del gusto in grado di tracciare il percorso dell’innovazione, formando al contempo anche una nuova generazione di pizzaioli che hanno segnato il nuovo corso della pizza contemporanea.

Il 15 novembre ha organizzato una cena con la stampa enogastronomica e i food blogger proprio per festeggiare il primo anno di vita e i riconoscimenti di Ammodo, che infatti ha già riscosso un grande successo. Daniele Vaccarella con la sua storia e le sue deliziose pizze è da decenni una vera istituzione a Palermo. E Ammodo è una pizzeria i cui tratti distintivi sono incarnati nell’eccellenza degli impasti con la loro lievitazione e maturazione, senza tralasciare mai la ricercatezza dei topping delle pizze e il servizio offerto da tutto lo staff in una location accogliente e familiare ma anche elegante. Un mix di fattori che ha decretato il successo di questo locale sin dal primo momento.

E infatti in appena un anno sono arrivati importantissimi riconoscimenti che hanno consacrato Ammodo tra le migliori pizzerie dell’isola. Il primo riconoscimento di rilievo è stata la vittoria del Premio Migliori pizzerie di Sicilia istituito dalla testata giornalistica enogastronomica All Food Sicily, che ha visto la pizzeria di Vaccarella primeggiare grazie ai voti sia dei lettori della testata che dei membri della giuria qualificata.

A stretto giro è arrivato anche il primo riconoscimento a livello nazionale con l’ingresso tra le pizzerie eccellenti in Sicilia nella «50 Top Pizza», classifica curata da Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra. A settembre, infine, la ciliegina sulla torta con l’ingresso nella prestigiosa Guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso con l’ottenimento di due spicchi della celebre guida nazionale. Successi e riconoscimenti che Daniele ha condiviso con la moglie Maria Luisa, presente alla serata e che lo affianca nella gestione del locale.