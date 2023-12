Tonda in onore a sua maestà Re Fritto

Re Fritto è il primo format in Italia dedicato al mondo del fritto tipico siciliano. Re Fritto apre le porte del suo impero a Palermo in piazza Castelnuovo e corso Vittorio Emanuele 144, città che vanta una tradizione street food incredibile, nata dalla fusione culinaria dei tanti popoli che l'hanno dominata. Basti pensare all'arancina, regina indiscussa dello street food siciliano, espressione della tradizione arabo-normanna.

La storia millenaria delle invasioni e delle colonizzazioni della Sicilia è riassunta dallo street food dell’Isola. Il meglio del cibo da strada ci parla della nostra realtà meticcia, passata dai Greci ai Romani, conoscendo in seguito il dominio degli Arabi ma anche la loro grande civiltà. E ancora Normanni, Angioini, Borboni, Savoia e, insomma, chiunque è passato ha lasciato qualcosa della propria identità, dalla cassata alla raffinata cucina alla francese dei monsù tra i nobili del Settecento. Ciò che sorprende dello street food è la capacità che ha ogni piatto di raccontare un capitolo della sua storia portando i segni delle tante colonizzazioni avvicendatesi nei secoli.

Ci siamo - raccontano a Re Fritto - ispirati a questo mondo regale per il concept di Re Fritto, creando cosi un gioco di associazione tra i vari prodotti dello street food fritto e i personaggi tipici del reame, uscendo cosi fuori dal tradizionale progetto di naming del Brand. Re Fritto punta a coinvolgere un target vasto e diversificato attraverso l'utilizzo di un tono di voce friendly, necessario alla comunicazione odierna. Un format che sposa le ultime tendenze di mercato, dedicato allo street food e al delivery. Re Fritto propone il meglio del fritto siciliano.

Tra i fritti, 2 sono destinati ad essere i prodotti di punta del Brand: la Pizza Fritta e l'Arancina. Due località differenti, Campania e Sicilia, che si incontrano in risposta alle ultime tendenze nel settore food, che ha visto crescere in maniera esponenziale il consumo di pizza fritta in tutto il mondo. La pizza fritta diventa un'intrusa, non ha caso chiamata la Favorita del Re, che si riconnette con la Sicilia attraverso l'uso, nel ripieno, di ingredienti tipici del nostro territorio. Un occhio di riguardo volto anche ai consumatori vegani, vegetariani ed intolleranti al lattosio. Il menu vanta dunque una vasta gamma di fritti dolci salati che accontenteranno a pieno qualsiasi palato. Fare un focus sull’arancina che si contraddistingue per la materia prima di ottima qualità e il mix di panature uniche nel suo genere utilizzate che la rendono croccante. Diverse varietà di gusti dalle tradizionali alla carne e al burro alle gourmet : pistacchio bronte e bufala, pistacchio Bronte bufala e mortadella, bufala salsiccia e friarielli, salmone e bufala, funghi porcini bufala e provola, quattro formaggi e noci.