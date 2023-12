Scatassa, il tempio delle prelibatezze

Se c'è una cosa di cui i palermitani vanno orgogliosi nel mondo è lo «street food». L’arancina diventa così motivo di vanto e tradizione per chi la realizza. E diventa irresistibile tentazione per chi la mangia. Scatassa è un punto di riferimento per ogni palermitano. Trovare nel giorno di Santa Lucia una famiglia in cui non si gusti questa prelibatezza, sia quelle tradizionali con carne o con burro, o anche le nuove arancine preparate con diversi e fantasiosi ingredienti, è pressoché impossibile. Se è indiscutibile che la tradizione resiste nel tempo è anche vero che i tempi sono cambiati ed è ormai piuttosto raro che mamme, zie o nonne si mettano davanti ai fornelli per preparare queste bontà. È infatti molto più pratico e sbrigativo acquistarle.

Da Scatassa riso di prima qualità, prosciutto e mozzarella per quelle al burro e una lenta cottura per il ragù utile a preparare quelle alla carne. Per una buona arancina servono pochi ingredienti, purché non sia a scapito della qualità. C’è anche spazio per la fantasia con i condimenti che proiettano l’arancina nell’orbita più raffinata con i gusti ricotta e spinaci, besciamella, formaggi e funghi, cuccia di ricotta e cioccolato. L'aspetto è dorato, le note di burro sono straordinarie, la panatura è sottile. Tutto è digeribile. Il riso di ottima qualità e ben cotto, il condimento è superbuono e si comprende che su fiordilatte e prosciutto si punta sempre al top. Il gusto è avvolgente e squisito. Da Scatassa anche un appetitoso gateau con carne, piselli, salumi o con formaggi, salumi e piselli. Questi ultimi potranno essere ordinati entro la vigilia. Senza dimenticare una eccellenza di Scatassa, il mitico calzone fritto. Quasi un’opera d’arte per gli appassionati di rosticceria: croccante e mai pesante, appetitoso, profumato e unico nel genere. La dimostrazione che quando parliamo di rosticceria in Sicilia, Scatassa è una sua grande espressione, parliamo di una cultura gastronomica regionale che mostra tracce e contributi di tutte le culture che si sono stabilite in Sicilia negli ultimi due millenni, tramandata di generazione in generazione oltre che in ambito letterario, motivo che spiega perché alcune ricette, di origine antichissima, sono tutt'oggi preparate e servite a tavola con frequenza.

Nel contesto generale si può affermare che la cucina siciliana sia motivo di riconoscimento e identità comune per i siciliani e, nell'epoca moderna, un motivo di attrazione turistica. Con l'effetto dell'emigrazione all'estero, questa cucina è stata esportata in molte località, distanti dalla terra d'origine. La prossima volta che addentate una arancina tenete conto di tutto questo e forse vi sembrerà ancora più gustosa. Scatassa vi aspetta.