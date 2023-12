Porta Carbone in prima fila da 80 anni

Quando parliamo di Porta Carbone facciamo riferimento a un pezzo di storia di Palermo. Porta Carbone era una delle vie d'accesso alla città situate alla Cala. Da qui entravano le merci. E la storia ci riporta indietro nel tempo al 1943, quando aprì i battenti un locale storico, appunto Porta Carbone che continua oggi con la quarta generazione. Un punto di riferimento per lo street food per chi arriva a Palermo da tutto il mondo, grazie alla bontà delle sue specialità, ai segreti delle sue ricette tramandate da padre in figlio. I locali, completamente rinnovati, rimandano nel loro design alla tradizione siciliana. E come tradizione vuole anche per Santa Lucia Porta Carbone diventa la fermata d’obbligo per le straordinarie arancine. Saranno sei le varianti proposte: burro, carne , salsiccia e funghi, cioccolato, spinaci , salmone.

Ma non solo per Santa Lucia. L’arancina di Porta Carbone è da assaporare ogni giorno. Lo Street Food è da sempre presente nella cucina siciliana e in quella palermitana in modo particolare, di cui Porta Carbone è un simbolo storico. La possibilità di mangiare del cibo in piedi o seduti, per strada come in casa, ha portato alla creazione di molti piatti che sono diventati conosciuti poi in tutta Italia. La varietà e la bontà delle sue produzioni non ha eguali in nessuna altra zona dello Stivale.

A Porta Carbone sarà una festa rotonda e croccante. Ma, a prescindere dalla ricorrenza che già mette l’acquolina in bocca al solo pensiero e porta allegria e convivialità, in questo storico locale si può fare capolino tutti i giorni per scoprire le straordinarie bontà della tradizione palermitana. Il personale è sempre pronto, gentile e disponibile a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze di singoli clienti ma anche di comitive di amici. Domani sarà l’Arancina day, segnato in rosso sul calendario: il 13 dicembre è infatti una ricorrenza che non si dimentica. Si celebra Santa Lucia che, secondo la tradizione, fece il miracolo di fare arrivare una nave carica di frumento dopo una lunga carestia che aveva affamato Siracusa e l'Isola.

La tradizione e la storia sono di casa a Porta Carbone che dà la possibilità di scegliere ogni giorno dalle appetitose arancine a tutti i protagonisti dello street food. Uno straordinario crescendo di sapori e profumi. La ricerca costante e l’attenzione per i prodotti del territorio usando le antiche ricette di famiglia a Porta Carbone trovano la sua massima espressione. È il modo per fermare il tempo, i ricordi e le emozioni. La vista dello splendido porticciolo turistico della Cala, un tuffo nel passato con un nuovo design che rimanda a un passato glorioso e a un presente straordinario.