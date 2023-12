Le arancine più buone di sempre da Oscar 1965

Irrinunciabili per la loro bontà, le arancine della pasticceria Oscar 1965 sono una certezza per i palermitani che amano la qualità senza compromessi, perché a Palermo le arancine sono una cosa seria.

A Palermo si declinano al femminile, tanto per cominciare, perché per l’arancina è assolutamente «fimmina». Un quesito senza tempo finito anche sul tavolo dell’Accademia della Crusca, che dà sostegno ai palermitani: infatti, il femminile viene percepito come più naturale e corretto in tutta la penisola, perché in italiano corrente è normale far riferimento al frutto di un albero al femminile; ad esempio la pesca come frutto del pesco, o la mela del melo, la pera del pero e via dicendo.

L’Accademia della Crusca, comunque, fornisce una risposta che non scontenta nessuno e autorizza tutti a continuare a chiamare il «pasticcino di riso ripieno» a proprio piacimento, specificando che «il nome delle crocchette siciliane ha sia la forma femminile sia la forma maschile». Ma sulla qualità non c’è discussione che tenga, devono essere buone: in un giorno se ne riescono a mangiare un numero non ben definito. Ed Oscar 1965 da sempre è sinonimo di qualità.

«Dal 1965 le nostre arancine, con le ricette che abbiamo custodito negli anni, sono un vero canto di sirene alle quali è molto difficile resistere – spiega il titolare Giuseppe Di Gaetano -. Custodi e fieri delle nostre tradizioni proponiamo da sempre poche varianti, perché una produzione vasta richiede attenzione e una macchina organizzativa non può seguire la moda. La nostra è una scelta, per noi il gusto sublime dell’arancina è da assaporare in purezza e come la storia comanda». Si parte dall’arancina tonda «a carne», al ragù, che viene preparato seguendo l’antica ricetta del fondatore della pasticceria Oscar, Vincenzo Di Gaetano. L’alternativa è l’arancina nella forma allungata, al burro, per la quale è utilizzata la mozzarella che fila e non la pasta filata. «Scegliamo pochi gusti anche perché crediamo che le materie prime siano indiscutibili e che la qualità non debba avere compromessi. E la selezione degli ingredienti, pochi e buonissimi, ci permette di ottenere il meglio. Una variante aggiuntiva è quella vegetariana, con spinaci e funghi. E per finire quella dolce, con ripieno di cioccolato. Le nostre arancine sono riconoscibili. Alla vista sono dorate; panate con pangrattato e fritte, raggiungono il perfetto equilibrio di morbidezza e croccantezza. Una straordinaria e imperdibile prelibatezza. All’assaggio il palato resta asciutto e pronto al morso seguente.

Attenzione: causano dipendenza, ma come disse una prestigiosa voce, l’unico modo per resistere alla tentazione è cedervi». Buon arancina day!