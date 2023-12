Da Sfrigola un’esperienza gastronomica

Il 13 dicembre a Palermo è un giorno speciale. Il giorno di Santa Lucia, in questa città, è un giorno di festa e la festa è tutta una questione di sapori e... arancine. Il solo pensiero di arancine sfrigolanti e succulente fa capolino nella mente dei palermitani già parecchi giorni prima. E in città c'è un posto che ha fatto delle arancine il suo punto di forza: Sfrigola. Con le sue botteghe sparse in città, a Montelepre, Cefalù, San Vito Lo Capo e persino a Bucarest, le arancine si trasformano in arte culinaria. Nel giorno di Santa Lucia, quindi, questo posto non può che diventare il regno indiscusso di chiunque sia in cerca di una festa per il palato. Ma andiamo per gradi. La tradizione di mangiare arancine a Palermo nel giorno di Santa Lucia è ormai una vera istituzione e le arancine sono un capolavoro di street food. Con quel guscio dorato e croccante e con il loro cuore avvolgente e gustoso sanno come farti fare un tuffo nel paradiso culinario siciliano! Sfrigola non è solo un luogo dove mangiare le arancine, ma una vera e propria esperienza gastronomica.

Qui, le arancine vengono preparate a vista e, da veri appassionati di cucina siciliana, da Sfrigola si creano arancine che vanno dal classico ragù a opzioni gourmet uniche. E cosa dire della varietà? Che tu sia un fan del ragù di nonna o un avventuriero culinario che cerca sapori nuovi, c'è sempre un'arancina che ti aspetta.

Dalla classica alla sperimentale, le arancine di Sfrigola sono pronte per soddisfare tutti i gusti. E la cosa migliore? Sono fatte con ingredienti freschi e genuini, regalando un'esplosione di sapori che ti trasporta direttamente in Sicilia.

Questi scrigni di bontà aspettano solo di essere assaporati, ma la scelta è ardua. Si passa dalle classiche arancine alla carne e al burro a quelle con spinaci, amatissime dai vegetariani, dall’arancina con salsiccia, alla Montagnola con speck, noci e mozzarella, dall’arancina ai 4 formaggi con il suo gustoso tripudio di prelibatezze casearie come gorgonzola, crema di latte, grana, piacentino ennese, a quella al salmone, dalla Misto Grill, con la sua festa di verdure grigliate alla Ventricina con il suo sapore piccante, per arrivare alla Pasqualora con il suo condimento a base di salsiccia pasqualora tipica di Erice e caciotta fresca di Montelepre.

Ma non finisce qua. Per celebrare al meglio questa giornata saranno disponibili due gustose novità: l’arancina con crema di zucca e maialino dei Nebrodi e quella con bufala, cavolicelli e pomodoro secco. Quindi, che la festa delle arancine abbia inizio! Da Sfrigola, naturalmente.