Aurino & Beltrame, corsi di danza per ogni età

A Palermo l’«Associazione Danza» è un istituto a indirizzo professionale, nel quale gli allievi vengono formati nella nobile arte della danza nella scuola fondata nel 1973 dai Maestri Ermanno Aurino e Jacques Beltrame e a loro intitolata, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione: è da sempre una vera e propria fucina per i talenti di questa arte. La formazione segue un percorso atto a stimolare le capacità degli allievi, così da potersi esprimere artisticamente nel campo del balletto classico e contemporaneo, dando loro gli strumenti tecnici. Gli allievi sono istruiti con meticolosa attenzione alla loro struttura fisica durante la crescita, seguiti da insegnanti altamente qualificati. Una scuola di danza è anche una scuola di vita: la disciplina, la passione, la forza si imparano frequentando i corsi, allenandosi e, infine, affrontando gli esami che permettono di diplomarsi e poi di accedere a teatri prestigiosi in tutta Europa.

«Associazione Danza» vuole infatti porsi proprio come scuola per una formazione globale dell'allievo: non solo fisica, ma anche legata all'aspetto del carattere. I corsi si concentrano sulla danza classica, cui si aggiungono quella contemporanea e molte altre specialità che offrono agli allievi una formazione completa, grazie all'impegno e alla professionalità della maestra Candida Amato, direttrice e insegnante della scuola.

Per maggiori informazioni sui corsi e sulle audizioni si può contattare la segreteria al numero 0916811371 o scrivere una mail all'indirizzo [email protected]. La sede è in via Evangelista Torricelli 24.

Entrando nel dettaglio, seguiti dall’«Associazione Danza» i piccoli artisti crescono attraverso i valori della disciplina, della passione, della dedizione, del sacrificio e dell'amore, così che lo studio della danza contribuisca a strutturare personalità e carattere, oltre a far acquisire coscienza fisica, grazie anche allo studio del Pilates, e maggior consapevolezza di se stessi. Tutti benefici che si riflettono sul piano fisico, psicologico, morale e cognitivo.

La formazione segue programmi professionali anche personalizzati, che consentono in base alle doti, al talento, e alle attitudini, di affrontare audizioni e concorsi nazionali e internazionali.

Il ciclo di studi ha inizio con i corsi di Propedeutica per i bambini di 5 anni, e prosegue fino all'ottavo anno.

Dai 13 anni di età, si affianca allo studio della Danza Classica , quella Contemporanea e di Carattere e si completa la formazione con i corsi di Repertorio e Pas de Deux per gli allievi del 6°/7°/8° anno. Per accedere alla scuola è necessario superare una prova, con cui si esamina il candidato, per verificarne l'idoneità tecnica e fisica, si procederà così all'inserimento al corso corrispondente, relativamente all'età e la preparazione. A fine percorso, ai ragazzi considerati idonei verrà consegnato l'attestato. Anche i ballerini professionisti che hanno bisogno di allenamento costante ed efficace, trovano nella scuola un grande appoggio, attraverso lezioni destinate esclusivamente a loro, nelle quali si curano anche variazioni se richiesto.

La maestra Candida Amato è il cuore pulsante della scuola di Danza dal 2001. Entrata in Accademia del Teatro Massimo di Palermo, resta fino al 1983, anno di chiusura definitiva dell'Accademia. Si diploma nel 1990 proprio presso la scuola "Aurino & Beltrame" e nello stesso anno si diploma al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo. Tra i suoi corsi di formazione si annoverano esperienze in Italia e all'estero con insegnanti di fama internazionale, come Marina Kondratieva, Igor Fadeceev, Marica Besobrasova, Danuta Piasescka, Riccardo Nuñez, Alessandro Molin, Alexadre Stepckine, Antony Uzunov e molti altri...

È in graduatoria e lavora presso molti Teatri come ballerina Solista: Teatro Massimo Bellini di Catania, Compagnia di Carla Fracci, Opera di Roma, Arena di Verona, Compagnia Balletto del Sud di Freddy Franzutti.

Danza nei più importanti balletti di repertorio Classico: Giselle, Le Corsaire, Carmen, Romeo e Giulietta, Lago dei Cigni, Bolero con coreografie di Bejart, Concerto di Capodanno coreog. di Gerlinde Dill con Teatro Massimo di Palermo e Orchestra Sinfonica Siciliana, e tanti altri. Ha frequentato corsi di aggiornamento in Russia, Austria, Germania e alla Scala di Milano. Ospite in vari Galà in Italia e all’Estero ha danzato in coppia con Andrey Tayurski primo ballerino del Teatro Bolscjoi di Mosca.