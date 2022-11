E. Marinella, storico marchio napoletano: in anteprima la nuova collezione a Palermo

Una tradizione lunga più di cento anni, icona di stile che non tramonta mai: E. Marinella, lo storico marchio napoletano, mostrerà in anteprima la nuova collezione a Palermo presso Hotel Federico II in via Principe di Granatelli, 60 il 6 e 7 novembre h. 9.00 - 19.00.

A presentare le cravatte, simbolo di eleganza nel mondo, assieme a foulard e accessori, sarà lo staff E.Marinella, che accoglierà gli ospiti per raccontare loro la storia del brand. Il piccolo negozio di 20 mq a Napoli, inaugurato nel 1914 da Eugenio Marinella, apre tutti i giorni dell’anno alle 6.30 del mattino, accogliendo i clienti con caffè e sfogliatelle, e ancora oggi continua a conquistare con il senso dell’accoglienza e l’attenzione nei confronti dei suoi clienti. Durante l’esposizione sarà possibile scoprire le nuove fantasie stampate a mano su seta, la cui scelta viene fatta personalmente da Maurizio Marinella in Inghilterra, dove si reca almeno tre volte l’anno: ogni cravatta viene poi realizzata a Napoli nel laboratorio a pochi metri dal negozio, e diventa un accessorio unico, che hanno indossato tutti i Capi di Stato e volti noti del mondo dello spettacolo.

