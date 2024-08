Appassionati di bellezze e cucina: due feste a Gratteri

Situato nel cuore delle Madonie, Gratteri è un affascinante borgo siciliano che racchiude secoli di storia e tradizioni. Con le sue strette vie acciottolate, le case in pietra e le chiese antiche, Gratteri offre un viaggio indietro nel tempo, in un luogo dove il passato e il presente si fondono armoniosamente.

Il 14 agosto, Gratteri diventa il cuore pulsante della tradizione culinaria siciliana con la "Sagra della Vastedda Fritta", giunta alla sua 44^ edizione. Questo evento celebra uno dei piatti più amati della cucina locale: la Vastedda Fritta, una prelibatezza che ha conquistato un posto d'onore tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani.

La giornata inizia con un percorso affascinante e ricco di stimoli culturali che si snoda attraverso il centro storico del paese, dove i visitatori possono immergersi nelle tradizioni artistiche e artigianali di Gratteri. Il pomeriggio è caratterizzato dalla colorata sfilata dei carretti siciliani.

Tra i beni culturali di spicco del paese delle Madonie da non perdere le visite alle Chiese. Tra queste spicca la Madrice Vecchia, un tempo cappella privata dei Ventimiglia, e collegata direttamente al loro castello. Quasi nascoste dalla nicchia in muratura dell’attuale altare maggiore, la chiesa ospita due tombe in marmi mischi di questa famiglia di origine genovese, un tempo padrona di gran parte delle Madonie. C’è poi la Madrice Nuova in parte costruita con le pietre del Castello: ciò che rimase del maniero fu in seguito trasformato in serbatoio d’acqua. La chiesa, dedicata a San Michele Arcangelo, ospita varie opere d’arte tra cui la statua dell’Addolorata (Sulità dallo spagnolo Soledad - solitudine) e le quattro Spine Sante della corona di Cristo che Ruggero d’Altavilla insieme ad altre reliquie avrebbe portato da Gerusalemme.

Finite le visite, ecco il momento clou della sagra: è la degustazione della “Vastedda Fritta”, che si svolge dalle 18:00 in Piazza Scala, uno dei luoghi più suggestivi del paese. Durante la degustazione, i visitatori sono allietati dalle melodie del gruppo “Kistisemu”, che con la loro musica siciliana tradizionale creano un'atmosfera magica e coinvolgente. La serata continua in Piazza Mulinello con lo spettacolo del gruppo “IBTS” che con il proprio repertorio di musica contemporanea, riesce a coinvolgere e intrattenere il pubblico.

Una delle novità più attese di questa edizione è la "Vastedda Gourmet". Questa rivisitazione della classica vastedda propone nuove varianti guarnite con varie creme, offrendo un'interpretazione moderna di un piatto tradizionale. Solo dieci giorni dopo, il 24 agosto, Gratteri ospita un altro evento imperdibile: la "Sagra della Purpietta c’Addauru", giunta alla sua quarta edizione. Questa manifestazione celebra la “Purpietta c’Addauru”, delle deliziose polpette cotte avvolte in foglie d’alloro. Anche in questa occasione, la giornata inizia con un percorso attraverso il centro storico del paese, dove arte e artigianato si incontrano.

La degustazione della “Purpietta c’Addauru” si svolge nuovamente in Piazza Scala dalle 19:00. Accompagnata da un bicchiere di vino locale, la “Purpietta c’Addauru” è una delizia per il palato, che combina perfettamente sapori e tradizione. Durante la degustazione, i partecipanti possono anche gustare l'insalata di trippa e birra alla spina, offrendo una varietà di sapori che soddisfa tutti i gusti.

La musica del talentuoso Daniel Sax, con le sue melodie coinvolgenti, accompagna il pasto, creando un'atmosfera piacevole e rilassata. La serata continua con l'esibizione del gruppo “Kimolia”, che con la loro musica energica e coinvolgente intrattengono il pubblico, assicurando divertimento e allegria. A conclusione della giornata, il borgo si anima con serenate itineranti, che porteranno musica e allegria per le strade di Gratteri, dove i partecipanti hanno l'opportunità di fare ulteriori degustazioni di prodotti tipici.

La "44^ Sagra della Vastedda Fritta" e la "4^ Sagra della Purpietta c’Addauru", realizzate dalla Pro Loco “Gratteri” con patrocinio del Comune sono due appuntamenti imperdibili che celebrano la ricchezza culinaria di questo affascinante borgo siciliano. Un viaggio tra sapori, tradizioni e bellezze naturali, che rende ogni visita a Gratteri un'esperienza indimenticabile.